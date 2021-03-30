為了解決高雄著名景點哈瑪星地區的停車問題，高市府交通局在鼓山國小的操場規畫地下停車場，共可以提供184個小型車停車格位，該地下停車場於30日正式啟用，未來有助提高哈瑪星地區停車供給，將會對遊客及附近居民帶來極大的便利性。

哈瑪星近年來已經成為高雄的熱門觀光景點，停車位時常1位難求，是當地相當頭痛的問題，且該區域是高市府2017年生態交通全球盛典舉辦示範的地區，考量生態交通全球盛典的延續性及哈瑪星的長期發展策略，高市府與各方協議後，決定在鼓山國小興建地下停車場。

鼓山國小地下停車場於2019年8月開工，今年2月完工，高市府交通局長張淑娟偕同祕書長楊明州30日前往鼓山國小參加啟用儀式。

楊明州表示，高雄積極發展海洋觀光產業，哈瑪星地區恰鄰近鼓山漁港與旗津渡輪站、哨船頭遊艇碼頭，以及西子灣風景區等重要觀光景點，造就該地區觀光繁榮景象。然而周邊屬早期發展社區，街道寬度有限且缺乏可用以設置路外平面停車場的公有閒置空地，致路外停車供給有限，衍生隨意臨停路邊亂象，影響當地居民生活及整體區域發展。

楊明州指出，市府考量哈瑪星地區長期發展策略，於鼓山國小操場興建地下停車場，並感謝交通部前瞻基礎建設計畫預算補助，除增加當地停車供給，更有利地區民生、交通、產業、觀光及推動大眾運輸之長遠發展，並創造多贏局面。

張淑娟指出，鼓山國小操場地下停車場經校方、家長會、地方各民意代表及周邊居民的配合，日前由交通局興建完工，可提供小型車184格停車位。除興建地下停車場外，並協助校方回復操場、籃球場及壘球場等地上設施，創造嶄新的校園風貌，提供學校、當地居民休憩及停車空間。

鼓山國小學生家長表示，哈瑪星有了地下停車場，除停車問題解決了，將來也會吸引許多遊客到來，對觀光發展幫助是很大的，雖然施工期間造成很多不方便，但完工後校園有新的操場、棒壘球場跟遊具可以使用，對學校及周邊社區提供了良好教學與休憩環境。

(中時 )