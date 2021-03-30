全球通膨議題一再成為焦點，會不會延燒到股市，引燃泡沫化、且破滅？「台灣先生」谷月涵30日表示，美國股市跑的比台股快，泡沬化更嚴重，「但我不是說今年泡沫會破」，台股與美股連動大，雖然他說過「大盤肯定會到2萬點」，但哪一年會到？是要注意的。今年來台股也進入高風險，近期台股也有短期下跌的趨勢，市場上的投機意味濃厚。

現職為寬量國際策略長的谷月涵，是在今天舉行的北威論壇《通膨會來嗎？如何影響股市、匯率及利率？》前，談到上述說法。他並指出，美股近期震盪大，仍持續走高，美國有祭出一些綜合配套措施，讓股市跑的太情況下，也影響不大。

谷月涵表示，美國聯準會並不擔心美股驚驚漲，反而更擔心美國勞參率沒有隨著疫情緩和而復原，許多在疫情期間失業的美國人正在放棄找工作，或對個人的未來工作期待不佳，這對美國經濟後續發展不好，因此即使股市很熱、甚至有過熱，仍認為需要持續維持貨幣寬鬆。

元大寶華綜經院董事長梁國源則在論壇中指出，就經濟景氣討論，現階段全球景氣處於長循環中的下跌趨勢，但長循環當中會有許多中循環和短循環，中循環約三～五年、短循環更短，這就是景氣循環的必然過程，即便長循環是在往下，短循環卻是往上，「仍是可以把握、不必過於在意的」。

(工商 )