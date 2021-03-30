國內上市櫃公司是否可能被捲入中美貿易戰？證期局副局長郭佳君30日表示，已請上市櫃公司注意中美相互制裁名單，並評估對其財業務影響與因應方案，必要時須重訊公告，且證交所與櫃買中心也會作平時與例外管理，郭佳君說：「目前看不到很大影響的狀況。」

即依目前上市櫃公司公告的內容，並沒有看見可能被捲入中美貿易戰或被連帶制裁的高風險，郭佳君說：「美方制裁下，就有轉單效應到台灣來，確實有看到相關的效益。」

外傳台灣IC設計廠金麗科接到大陸具有軍方背景公司中科曙光的訂單，而中科曙光被列在美國商務部的制裁名單上，將使金麗科受影響。

郭佳君表示，櫃買中心的確對此事有進行了解，要確認金麗科是否有接中國軍方背景企業的訂單，是否可能出現被制裁的風險？經查證後，中科曙光並不是金麗科的客戶，且金麗科也已重訊公告澄清。

郭佳君強調，證交所與櫃買中心除了要求上市櫃公司要注意美方制裁名單，並要作好相關因應，一旦有因此影響其財務、業務外，都要進行重訊公告，對外說明，同時證交所與櫃買在平時與例外管理時，也會對上市櫃公司大陸轉投資子公司 ，及與大陸往來業務的情況，特別注意，有些指標會進行篩選與監視。

目前看來，中美貿易戰對國內上市櫃公司並沒有造成明顯的影響，尚未見可能被連帶制裁等衝擊，但台灣確實看到中美貿易後的轉單效益。即上市櫃公司反而因此有受益。

(工商 )