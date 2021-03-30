毛孔粗大、痘痘、肌膚凹凸不平問題是常見的肌膚困擾，聽到「酸類煥膚」這組關鍵字時，又難免擔心亂用怕太乾、太刺激，不知道什麽適合自己膚質。市場訴求有效煥膚已經不是新聞，但近期韓國美妝保養節目介紹控油潮流就是：不只有效煥膚，更要溫和保濕，縮小毛孔。

AHC在台灣擁有好口碑，去年繼微導B5保濕系列强勢升級、黃金逆時抗老系列新品攻占抗老市場，今年終於在AHC鐵粉瘋狂敲碗詢問下，推出煥膚毛孔新品「肌膚解答精華系列」，產品概念由AHC醫美團隊最聽到的肌膚問題，搭配韓國最紅成分研發，直接對症下藥，解答肌膚困擾。

AHC收集最常聽到的肌膚困擾，研發出本次的「肌膚解答精華系列」。（邱映慈攝）

知名保養專家丹楓老師表示：「近來全球都在走量身打造的保養趨勢，讓消費者可以依照自己膚質狀況挑選搭配，而非照著一般市面上只能使用哪種產品，透過肌膚解答精華系列這4瓶可以讓您在一整年來滿足不同肌膚困擾和需求。」

丹楓老師分享，透過肌膚解答精華系列這4瓶可以滿足一整年不同的肌膚困擾和需求。（邱映慈攝）

本次推出的「肌膚解答精華系列」分別有「40%複合琥珀酸毛孔緊緻精華、85%複合積雪草舒緩修復精華、40%複合菸鹼醯胺黑色素淨膚精華、64%複合傳明酸超透亮打光精華」四種選擇。藍色瓶身的「40%複合琥珀酸毛孔緊緻精華」幫助解決肌膚毛孔問題，持續使用肌膚看起來更細緻；綠色瓶身的「85%複合積雪草舒緩修復精華」安撫脆弱泛紅的肌膚，讓膚況更穩定；粉紅色瓶身的「40%複合菸鹼醯胺黑色素淨膚精華」有效高濃度減少黑色素成分，提亮膚色超有感；黃色瓶身的「64%複合傳明酸超透亮打光精華」一次解決暗沉、氣色不佳、肌膚泛紅三大膚色不均問題。無論怎樣的肌膚狀況，都可以從中找到保養解答。

丹楓老師分享實際體驗心得，他覺得市面上很多控油毛孔精華抹上肌膚後會形成一道膜，因要持續釋放抗痤瘡桿菌的一些成分，或是持續要讓肌膚表面有抗痤瘡桿菌的滋生，就會造成肌膚表層很乾很繃，但是「40%複合琥珀酸毛孔緊緻精華」完全沒這個問題，保濕效果很好，質地也很清爽，推薦給有痘痘、毛孔、粉刺、粗糙等肌膚問題的人使用。

丹楓老師特別推薦40%複合琥珀酸毛孔緊緻精華，能溫和代謝老廢角質，讓肌膚呈現透亮平滑的狀態。（邱映慈攝）

丹楓老師建議可用一滴管的量在手掌心上，針對想加強代謝的部位適量塗抹並輕輕按摩，在臉部或是髮際線包含頸部或是背部，甚至胸口容易因為悶熱或體質容易長小痘子的部位都可以使用，能溫和代謝老廢角質，讓肌膚呈現透亮平滑的狀態。

每次用量大約一滴管，均勻塗抹肌膚後，搭配輕柔按摩手勢，持續使用改善毛孔困擾。（邱映慈攝）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/4/7

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)