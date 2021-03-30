說起痔瘡，許多人都會倒吸一口氣，那種疼痛感讓人難以忘記。不過專科醫師指出，其實每個人都有痔瘡在身，只是程度不同。而痔瘡也會隨著年齡、老化程度而變化，如何保養肛門周邊，醫師也提出保健之道。

《健康療天室》第22集 便便時卡撐好痛啊！每個人都有痔瘡？痔瘡達人教你輕鬆解救痔瘡！

●痔瘡與你想的不一樣！出血原因多 勿拖延就醫

現任禾馨民權婦幼診所大腸直腸外科、微創痔瘡手術專任主治醫師鍾雲霓指出，除了一般的腫、痛、出血等狀況之外，如果在半夜時，特別覺得肛門搔癢也要注意。另外，排便出血也不一定是痔瘡造成，腸道癌症也會出血，醫師會依血色及檢驗，判別可能是哪個器官出了問題，呼籲排便帶出血者切勿自行服藥或隱忍，以免延誤診療時機。

●保養肛門 醫師推薦簡單撇步

鍾雲霓醫師指出，日常生活習慣是痔瘡是否惡化的主因。她舉例，規律作息很重要，同時別在馬桶上坐太久，5～7分鐘是最佳時間，若超過7分鐘，痔瘡產生的機會就會飆升。還有哪些重要保養之道，都在《健康療天室》第22集：便便時卡撐好痛啊！每個人都有痔瘡？痔瘡達人教你輕鬆解救痔瘡！

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(中時新聞網)