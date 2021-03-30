總統蔡英文今日接見帛琉總統惠恕仁伉儷，蔡英文表示，這是中華民國台灣與帛琉合作歷史性的一刻；透過台帛旅遊泡泡，台帛會一起告訴全世界，在疫情過後，安全的旅遊模式是可行的。

惠恕仁是疫情後首度來台的外國元首，惠恕仁一行還有神秘嘉賓，就是美國駐帛琉大使倪約翰，顯示台灣和美國、帛琉之間，有密切友好的關係。

蔡英文表示，這是惠恕仁上任後首度出國訪問，也是台灣在全球爆發疫情以來，第一次接待外國元首，這是中華民國台灣與帛琉合作歷史性的一刻。

她指出，4月1日台帛旅遊泡泡就要首航，在疫情挑戰之下，這個安全旅行圈的模式，不僅兩國人民很關注，全世界也在看；很多台灣旅客很期待到帛琉觀光。

蔡英文表示，她很高興今年1月與惠恕仁視訊通話討論到旅遊泡泡事宜，在短短2個多月可以在總統府接待惠恕仁與訪團貴賓；她知道惠恕仁有個目標，就是希望每年造訪帛琉的台灣旅客可以達到10萬人次，相信透過台帛旅遊泡泡，台灣將會開始朝這個目標前進，也會一起告訴全世界，在疫情過後，安全的旅遊模式是可行的。

(工商 )