新北市王姓男子去年8月在板橋運動中心游泳池游泳，見A女獨自一人在池裡練習，便向女子稱自己可教導她游泳技巧，並以調整泳姿的機會靠近A女，期間王男不僅拍打對方臀部，還趁機用手隔著泳衣摳A女下體數秒，A女察覺有異，但因不擅游泳又遭王男伸手摳下體得逞，事後A女藉故逃離，對救生員大哭訴苦，王男犯行才得以揭穿。新北地檢署今依性騷擾等罪嫌起訴王男。

起訴書指，王男去年8月16日在板橋運動中心游泳池遇見A女，見她一人練習游泳，便假借教導游泳技巧，接近對方，期間王男要求A女以仰式練習打水，並用左走扶住她臀部，趁A女打水時，趁機伸手摳她下體長達10秒，A女雖然察覺有異，當以為是泳姿教學需要的輔助動作，因此沒有多作反應，未料王男食髓知味，再次要求她仰躺做仰式，並再度摳她的下體。

A女察覺不對勁，想停止游泳，但因不擅仰式、泳池高度，僅能依靠王男攙扶站立，無法輕易脫身，王男又再度以相同手法，猥褻得逞，不久後A女藉故要結束教學逃離，救生員見她面色有異，上前詢問，A女才崩潰大哭，坦白一切，並在友人的陪同下報案，揭穿王男惡行。

檢方依據救生員、A女友人、社工證詞和監視器畫面，認為王男涉犯妨害性自主罪嫌重大，今依違反性騷擾防治法、強制猥褻等罪嫌起訴王男。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

(中時 )