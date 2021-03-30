台中市沙鹿區李姓工程師因懷疑妻子外遇，在去年4月間持刀狠砍妻子70刀，行兇後，竟當場切腹自殘，李妻在過程悽厲哀號，經送醫不治，2名幼子全程目睹慘絕人寰的父殺母慘案，李男獲救辯稱他「沒有殺人犯意」，毫無悔意，台中地院依家暴殺人罪，判處徒刑15年，仍可上訴。

31歲李男與妻子呂女育有5歲和2歲的兒子，去年4月間兩人感情不睦，呂女要求離婚，李男懷疑妻子外遇，案發當天夫妻發生口角爭執，李男分持菜刀及水果刀等凶器，亂刀砍殺呂女70刀，呂女不斷哀號、2子目睹全程，嚇得嚎啕大哭，李男見妻倒臥血泊，持刀切腹自殘命危，暗夜驚動鄰居報案，經人送醫，呂女慘死、李男獲救。

李男到案坦承持刀揮砍妻子，但是否認故意殺人，辯稱他並沒有要殺妻子，檢方認為他並無悔意，依《家暴法》之殺人罪起訴李男。

法官認定這起家庭悲劇，李男是預謀犯案，且故意致妻子於死，不顧夫妻情誼，還在2名幼子面前殺害妻子，手法凶狠雉子身心重創，判處李男徒刑15年。

(中時 )