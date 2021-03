「長江後浪推前浪,一代新人換舊人」。Sony在2020年底正式推出PlayStarion 5(PS5),銷售情況火爆,至今都仍一機難求!或許是為了將更多資源投入在新品上,Sony已確認將會在今年夏天關閉PS3、PSA、PSV(PS Vita)網路商店,對於擁有這些產品的消費者,體驗將會受到影響,還請留意。

根據《PlayStation Support》網站資訊,PSA、PS3的網路商店將會在7月2日關閉,而PS Vita商店將會在8月27日關閉。在相關網路商店關閉後,使用者將無法再購買這三款遊戲主機的遊戲、遊戲內購內容,以及可下載的內容或影片,且無法在這三款設備上兌換PSN voucher。

不過使用者將可以重新下載先前已經購買的遊戲、影片以及其他媒體,並且兌換PlayStation Plus voucher。只要使用者仍舊使用PlayStation Plus ,透過PlayStation Plus 收到的免費遊戲也仍舊可以下載。

回顧歷史,Sony在2006推出PS3。Sony PS2取得了巨大的成功,讓PS3在生命週期初期不太穩定,不過整個生命週期內仍舊銷量超過8700萬台;PSP則是在2004年發表,是Sony首個發表的掌上型遊戲機,2011年則發表PSV接替PSP。當前在掌上遊戲機領域,任天堂仍是主要擁有話語權的廠商。

(科技)