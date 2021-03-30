「長江後浪推前浪，一代新人換舊人」。Sony在2020年底正式推出PlayStarion 5（PS5），銷售情況火爆，至今都仍一機難求！或許是為了將更多資源投入在新品上，Sony已確認將會在今年夏天關閉PS3、PSA、PSV（PS Vita）網路商店，對於擁有這些產品的消費者，體驗將會受到影響，還請留意。
根據《PlayStation Support》網站資訊，PSA、PS3的網路商店將會在7月2日關閉，而PS Vita商店將會在8月27日關閉。在相關網路商店關閉後，使用者將無法再購買這三款遊戲主機的遊戲、遊戲內購內容，以及可下載的內容或影片，且無法在這三款設備上兌換PSN voucher。
不過使用者將可以重新下載先前已經購買的遊戲、影片以及其他媒體，並且兌換PlayStation Plus voucher。只要使用者仍舊使用PlayStation Plus ，透過PlayStation Plus 收到的免費遊戲也仍舊可以下載。
回顧歷史，Sony在2006推出PS3。Sony PS2取得了巨大的成功，讓PS3在生命週期初期不太穩定，不過整個生命週期內仍舊銷量超過8700萬台；PSP則是在2004年發表，是Sony首個發表的掌上型遊戲機，2011年則發表PSV接替PSP。當前在掌上遊戲機領域，任天堂仍是主要擁有話語權的廠商。
(科技)
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