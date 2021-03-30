法務部行政執行署嘉義分署將在4月6日舉辦「123全國聯合拍賣日」活動，拍賣物品除常見的汽車等物品外，還有一幅疑似清朝鄭板橋《行書墨蘭苦茗七言聯》書畫。（嘉義執行署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

法務部行政執行署嘉義分署將在4月6日舉辦「123全國聯合拍賣日」活動，拍賣物品除常見的汽車等物品外，還有一幅疑似清朝鄭板橋《行書墨蘭苦茗七言聯》書畫。（嘉義執行署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

法務部行政執行署嘉義分署將在4月6日舉辦「123全國聯合拍賣日」活動，拍賣物品除常見的汽車等物品外，還有一幅疑似清朝鄭板橋《行書墨蘭苦茗七言聯》書畫，據聞擔保人已收藏保存60多年，雖難以確定是否為真跡，但嘉義分署曾有拍賣過張大千真跡紀錄，預料當天這幅古物將成民眾競買焦點。

嘉義分署表示，嘉義市某家經營字畫買賣畫廊的國際有限公司因積欠健保費約6萬元無法清繳，李姓負責人申請分期繳納並以其父為擔保人，同時提供其父收藏的疑似鄭板橋字畫一幅作為擔保品，結果因未按期繳納，該字畫已被查封，將進行擔保品拍賣。

嘉義分署說，2015年間曾拍賣已故知名畫家張大千畫作，第一次拍賣以3萬元流標，第二次拍賣以400萬元拍定，令曾參與第一次拍賣的民眾深感懊惱、錯失良機，而此次拍賣清朝書畫家揚州八怪之一的鄭板橋《行書墨蘭苦茗七言聯》字畫，與之前拍賣張大千字畫恰巧都是同一位書記官，且該書記官對名人字畫有獨到慧眼，拍賣當天可望造成轟動。

據承辦蔡姓書記官轉述，擔保人李老生生年約80幾歲，早期經營字畫買賣並曾經擔任台南市美術協會某屆藝品審查委員，這幅擔保品是他20幾歲時，一位廣東友人向他借錢未還，於是拿此字畫抵債，保存距今已經有60多年。

除了疑似真跡的字畫外，4月6日當天拍賣品還有國瑞、LEXUS、三菱、五十鈴、現代、TOYOTA及中華廠牌等汽車共10輛、健身器材、抽風機、原木物品櫃、股票、美粧用品、茶葉、咖啡豆等琳瑯滿目，另不動產共有9筆土地進行拍賣，包括嘉義縣市及雲林縣建地及農地可開發利用，歡迎熱愛鄉居、田野、農趣生活的民眾到場投標。

另本次拍賣活動為協助更生人回歸社會、開創新人生，亦提供場地設置更生人創業商品販售攤位，同時增設嘉義市政府委託嘉義基督教醫院營運管理「嘉義市身心障礙綜合園區─再耕園」二手物變賣攤位，搭配「王牌執行官桌上遊戲」推廣，現場將有專人介紹紙牌遊戲，希望透過時下流行的桌遊，讓民眾了解行政執行程序及行政執行所需法學知能。

(中時 )