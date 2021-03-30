曾發掘小提琴家如曾宇謙、黃薏蓉、黃俊文、林品任、魏靖儀等人的台灣絃樂團小提琴比賽，今年賽程已在2月完成，10位得主將登國家音樂廳，演奏莫札特、巴哈等作曲家的經典曲目。

今年比賽參賽的人數為224人，參與複賽的選手共有109人，最後共有10位得主脫穎而出，包括巴赫獎得主。受疫情影響，今年許多在國外深造的學子也紛紛回來參與比賽，磨練自我。

值得一提的是，本屆決賽評審包括柴可夫斯基小提琴大賽得主曾宇謙，第六屆得主黃薏蓉也以過來人身分，關注這場盛事。演出將於3月31日在台北國家音樂廳、4月19日在台北國家演奏廳登場。

得獎名單包括少年組第一名謝尚恩、第二名葉為之、第三名莊林祈，以及巴赫特別獎邱懷賦。青少年組第一名楊恩雅、第二名陳為霖、第三名陳昀均，以及巴赫特別獎陳為霖。青年組第一名李學鴻、第二名陳宇辰、第三名蔡雨頻，巴赫特別獎李學鴻。

(中時 )