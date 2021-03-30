衛福部長陳時中日前鬆口，未來邊境開放將承認大陸疫苗，但陳時中昨(29)日在立法院強調，「我們沒有承認的問題，只是不排斥」，再三強調對陸製疫苗的立場。但從一口回絕到鬆口不排斥，其轉變之大也讓不少人頗為詫異。有媒體人直言，陳時中政策急轉彎，並非是為埋伏筆買對岸疫苗，這樣做政治後座力太大。他真正的目的，是要推動「疫苗雙重承認」。

對於台灣是否要採購中國大陸的疫苗，指揮中心發言人羅一鈞採否定態度。第一個原因是現有法規限制，不允許採購大陸的疫苗。第二個則是大陸疫苗有許多技術面、科學面的疑慮。「就採購中國疫苗的部分，有法規及科學面向的限制存在」。

媒體人30日在臉書粉專「逆風的烏鴉」發文，分析他說法發現，其實在「認證」與「外購」之間，指揮中心說法是矛盾的。基本上，「法規不許可」可以略過不提，因為如果有需求，修法完全不會有阻礙。但在說可以「認可在海外施打大陸疫苗」的同時，卻說大陸疫苗有技術、科學疑慮；試問如果有科學疑慮，又怎麼認可？

「逆風的烏鴉」說，他不認為對陸疫苗政策轉彎，是為了埋伏筆買對岸疫苗，因為這樣做的政治後座力太大。真正的目的，是要推動「疫苗雙重承認」。且和對岸的疫苗比起來，台灣的疫苗問題更大。不管對岸的臨床實驗如何，至少已經累積廣大的施打實績；但台灣的疫苗只做了二期臨床，即使通過台灣的緊急授權，要得到國際認證的可能性還是極低。這也就意味打了本土疫苗，可能還是無法加入國際「疫苗護照」的行列。

但如果認可對岸的疫苗，未來台灣疫苗在緊急授權並開始接種後，至少就可以和對岸談有限的「疫苗護照」，也就是讓大陸承認台灣的疫苗。此一構想如果成局，那兩岸的旅遊泡泡成型，就不會只是像帛琉旅遊泡泡那樣小規模，對台商有交代，對想出國的民眾有交代，對兩岸關係緩和更有交代。

最重要的是，對本土疫苗廠商也有了交代，否則民眾打了完全不能出國，打了有何用？

當然，這個鋪陳未必完全能達到目的。但從去年疫情之初，台灣就能派人去武漢考察疫情來看，兩岸技術層面的防疫交流其實從來沒有中斷過，關於兩岸的疫苗互相認證，如果已經準備要談，或者正在私下談，都不會意外。

這部分的印證，則可以從蘇貞昌和陳時中都對恢復小三通鬆口發現端倪。如果他推斷沒錯，兩岸疫苗互相認證後的「旅遊泡泡」，可能就會從小三通開始。

(中時新聞網)