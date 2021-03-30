由多名香港資深媒體人組成的「獨立評論人協會」（簡稱「評協」），指三聯書店出版作家余非在《「佔中」透視》一書中誹謗協會收到美國國家民主基金會（NED）資助，令公眾誤會評協受外國勢力影響。評協為此提起誹謗訴訟，經香港法院裁定勝訴，三聯書店及余非誹謗罪成立，兩名被告應賠償25萬港元（合台幣92萬元），且不得再發布涉案的誹謗言論。

據《明報》報導，針對法庭判決，獨立評論人協會發布新聞表示歡迎，認為此一判決還評協一個公道，保持清譽。被告三聯書店發表聲明對裁決感到遺憾，將仔細研究判決文，進行法律諮詢。另一被告關秀瓊則未回覆媒體置評的請求。

原告指出，余非在《「佔中」透視》第57、111及112頁中，稱原告受美方NED資助，進行選擇性報導，更指出資的該基金會是美國中情局「分店」，自1995年持續資助香港反對派組織。原告認為，該項內容使讀者認為原告受外部勢力影響而發表評論，非真正獨立。被告則反駁稱，上述的文字之間並無關聯。

高院判決文指出，書本分成5部分僅169頁，雖未明指受NED資助及選擇性報導的關係，但明理的讀者理應能推論出兩者關係。此外，被告稱從4個可靠資料來源得以查證其資助關係，經法院盤問認定作者未合理查證涉案資料來源。另法院亦未採納被告之「公眾利益」抗辯與「受約制特權」抗辯，稱被告不能僅出於對事件的好奇和熱心而構成辯解，須確實牽涉個人利益。

報導說，原告提出誹謗罪訴訟時要求法庭向被告頒布禁制令，並索償100萬港元，最後法庭判裁定評協勝訴，但僅下令2名被告須賠償25萬港元，並支付訴訟費用，且不得再發布涉案誹謗言論。

評協收到判決文後發表聲明重申未收取外國金錢，不受外國組織的支配，更指該會微薄的經費全靠會員會費、稿費、賣書和講座等收益。評協在2014年成立時，已公開表明，也不會接受外來捐款。評協眾會員不為五斗米而折腰，只本着良知與風骨，獨立評論時政，秉筆直書，推動社會進步。

三聯書店是由生活書店、讀書出版社、新知書店共3家於1930至40年代活躍於中國大陸的出版 商，在1948年10月26日在香港合併所組成。1949年該書店總部遷往北京，1988年後香港三聯書店併入陸資聯合出版集團管理，在大陸與美國、加拿大設有分部。

(中時新聞網)