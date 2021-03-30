六角國際集團旗下茶飲品牌「日出茶太Chatime」在外貿協會牽線下，30日與帛琉總統家族Surangel&Sons集團簽署品牌代理合約正式插旗帛琉；貿協董事長黃志芳強調，此場經濟交流源自2019年「帛琉、馬紹爾、諾魯採購布局團」的媒合牽線。

日出茶太歷經1年多的會商，中間受到Covid-19疫情影響，終於在今年的台帛安全旅行圈（台帛旅遊泡泡）行程中簽約，正式在帛琉展店。

黃志芳表示，之前率團至菲律賓拓銷時，就曾參訪由菲律賓第一家庭代理的日出茶太門店，而此次牽成六角國際與帛琉總統家族Surangel&Sons集團(帛琉前三大集團)的合作，加深台帛更實質的經貿合作關係。

六角國際董事長王耀輝則表示，不僅是帛琉的簽約展店，六角的全球展店，從倫敦、巴黎到菲律賓都有貿協一路相助，日出茶太預計8月於帛琉第一大城柯羅（Koror）開設2家門市，未來將以10店為目標，提供當地人及國際觀光客台灣手搖茶飲體驗，以珍奶持續為台灣爭光。

貿協長期協助台灣連鎖品牌佈局國際，透過積極媒合我業者與國際大型通路商代理商洽談，目前台灣連鎖品牌海外輸出達150個，觸角也已跳脫華人區域、擴及全球，珍珠奶茶已經變成國際性茶飲，成為台灣的新icon之一，在東京迪士尼、巴黎羅浮宮、紐約時報廣場都可以買到珍奶。

儘管全球疫情嚴重，但貿協協助業者拓展海外市場的腳步從不停歇，將持續以數位方式推廣商機，協助業者於疫情期間，開發線上商機及累積網路聲量。今年更將進化協助業者利用影音說故事，除了新南向國家，也選定歐美先進市場及非華人為主的高端市場，包括首度組團參加巴黎連鎖加盟展及美加線上拓銷團等，藉以測試市場接受度，提升我商於歐美先進市場的國際品牌知名度。

(工商 )