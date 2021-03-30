「斜槓歌王」蕭敬騰（老蕭）近年副業蓬勃發展，今（3/30）34歲生日當天，再曝光新身份，他首次擔綱品牌主理人，在大陸跨界推出全新餐飲品牌「傅麵麵」，據悉他與合作伙伴共投資1.5億台幣，首家實體麵館開設在成都商圈，今年預計展店30家。

老蕭日前赴上海為即將開錄的新節目預做準備，昨天剛結束防疫隔離14天，出關第1餐就大啖火鍋犒賞自己，還開心地跟蝦滑合照發微博。他今天的生日大餐則是吃麵慶生，他得意說，「不小心吃了4種麵」，而且愛吃辣的他，還放了8份刴椒。

老蕭從小就非常喜歡吃麵，力求把好吃的美食分享給大家，除了在台灣推出拌麵品牌，在大陸也變身蕭師傅，他花3年時間跟團隊一同研發打造「傅麵麵」，位於成都的第一家麵館開設在最熱鬧市中心，太古里30坪，營業時間24小時不打烊，希望可以用一碗熱騰騰的麵陪伴所有夜歸，深夜裡還在為生活打拼的夥伴們。

而他的「署茗職茶」全台有8家分店，適逢老蕭生日，不但推出各項優惠活動，全球拓點計畫也全面啟動，今年在新加坡成立培訓中心，今公布新加坡首家門市將在4月27日正式開幕，老蕭副業版圖再擴大，儼然是名符其實的「蕭董」！

此外，老蕭向來熱心公益，他的歌迷見賢思齊，每年都用公益方式幫他慶生，從他出道至今從沒中斷過，將要給老蕭的祝福全部轉換成更多的幸福送出去。「蕭幫-蕭敬騰國際歌友會」表示，今年捐款對象是萬華義光育幼院、台中育嬰院，年幫義光育幼院更換2-4樓樓層的鋁紗窗及補修各處窗戶紗窗軌道，並提供40個院生外出行動背包和保溫杯，也捐助台中育嬰院大型紫外線消毒燈一台。

老蕭從小就非常喜歡吃麵，力求把好吃的美食分享給大家。（喜鵲娛樂提供）

老蕭今天生日吃麵慶生。（喜鵲娛樂提供）

老蕭生日優惠多。（喜鵲娛樂提供）

老蕭生日優惠多。（喜鵲娛樂提供）

(中時 )