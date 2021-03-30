台東縣豐田國中11人制人工草皮足球場今天舉行動土儀式。（台東縣政府提供）

台東縣豐田國中11人制人工草皮足球場、PU操場工程，30日舉行動土典禮， 立委劉櫂豪表示，豐田國中足球隊從蔡英文總統來訪視、體育署署長會勘，去年6月終於協助爭取核定補助3960萬元，期待足球場完工後，能強化球場訓練設施，繼續推廣足球運動。

開工動土於今天上午10點在該校操場舉行，包括 立委劉櫂豪、議長吳秀華議長及陳銘風、林威志、陳政宗、王文怡等議員、台東縣體育會足球委員會主委陳德勝等參與，並由豐田國中同學以現代舞表演及祥獅獻瑞開場演出。

劉櫂豪說明，2019年8月3日在台東小英之友會簡維國會長推薦下，協助安排蔡英文總統前往豐田國中訪視足球隊成員，當時洪文政校長特安排簡報說明，強調足球隊的優異成績以及面臨的困境，尤其缺少一座標準的足球場地，常因大雨積水，影響球員訓練及安全。

劉櫂豪於去年5月安排體育署署長前往豐田國中足球場預定地會勘，當場立即聯絡教育部潘文忠部長，允諾全力協助該校興建人工草皮足球場計畫。

劉櫂豪表示，經過各界的努力爭取，體育署核定豐田國中「11人制人工草皮足球場、PU操場新建工程及周邊環境工程」總經費4400萬元，補助經費3960萬元，補助比率90％，不僅能提升訓練效果及強化訓練安全，同時能舉辦更多相關比賽，提升選手競技能力。

縣府教育處表示，豐田國中足球場採國際賽事認可之球場規格，並採購FIFA認證的人工草皮，較一般草皮更具良好彈性及減震效能，使用期更長，並有保養容易，不易滋生螞蟻、蚊蟲，有效減低後續維護支出等多項優點，未來完工後將申請國際認證，有望成為東部唯一一座符合國際認證的球場。

(中時 )