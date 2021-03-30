空軍2架F5E戰機疑似空中擦撞墜機，失聯8日的飛官潘穎諄上尉至今仍下落不明。 今天下午在屏東墾丁南灣附近海面發現一具浮屍，由水上摩托車業者協助拖回岸邊，軍方警方獲報後立刻趕往現場，確認是否為飛官潘穎諄，不過屍體運送上岸後，發現死者為一名年輕男子，身上僅著衝浪褲、並無穿著飛行員服裝與裝備，已確認身份並非失聯飛官潘穎諄上尉，初步研判可能是溺水的遊客。

(中時新聞網)