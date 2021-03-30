屏東南灣浮屍身份確認 非失聯飛官潘穎諄 18:252021/03/30 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東南灣浮屍身份確認 非失聯飛官潘穎諄（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍2架F5E戰機疑似空中擦撞墜機，失聯8日的飛官潘穎諄上尉至今仍下落不明。 今天下午在屏東墾丁南灣附近海面發現一具浮屍，由水上摩托車業者協助拖回岸邊，軍方警方獲報後立刻趕往現場，確認是否為飛官潘穎諄，不過屍體運送上岸後，發現死者為一名年輕男子，身上僅著衝浪褲、並無穿著飛行員服裝與裝備，已確認身份並非失聯飛官潘穎諄上尉，初步研判可能是溺水的遊客。 F5E戰機失事怪共機頻擾台？ 前空軍飛官：蘇揆對任務不了解 蔡總統弔唁殉職飛官 羅妻哭斷腸 (中時新聞網) #飛官 #確認 #失聯 #潘穎諄 #屏東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 空軍失事逾6天持續搜索 鼻頭礁海域發現一條毛巾 10:422021/03/27 社會 搜尋飛官 無人機、水下作業齊發 04:102021/03/27 地方新聞 瀕危水鳥「黦鷸」衛星訊號在台南 鳥友急尋找 21:012021/03/28 寶島 兩棲偵搜大隊下水搜救潘穎諄 無奈海況不好無功而返 16:442021/03/25 政治 屏東民間水上摩托車 協尋失聯飛官 04:102021/03/28 焦點要聞 老翁失智發作枯坐三小時 茫茫無著好在警察來了 16:492021/03/30 寶島 戰機失事海域能見度低 民間水上摩托車隊加入搜尋 13:292021/03/28 社會 空軍2年摔6機 國防部今赴立院報告 認「未汲取教訓」 10:192021/03/29 政治 F5E戰鬥機墜毀搜救第4天進行水下作業 指揮官：沒有所謂72小時終止時間 10:292021/03/25 政治 日本職棒、F1賽車開戰 台灣運彩開出多項投注玩法 13:002021/03/27 財經 朱冠甍失事殉職主因 空軍參謀長首證實：機械故障 11:072021/03/25 政治 社會熱門新聞 陸人妻洞房夜狂衝廁所 尪推門見驚人一幕狂吐 - 社會 熟女房東變女友 吃素念經愛穿丁字褲 網笑翻：射即是空 - 社會 百貨驚見正妹穿比基尼逛街 身材火辣網暴動：SWAG拍片？ - 社會 安平角頭「建文」告別式預估4000人 警將動員500多人嚴加戒備 - 社會 男上廁所朦朧間被口交 低頭赫見「男大姊」嚇壞提告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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