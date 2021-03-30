金門縣議會今天完成110年度總預算案3讀，刪減和凍結近20億，占總預算的1／6左右，縣府表示深感遺憾和難以接受。楊鎮浯縣長強調將循地方制度法尋求救濟，憂心後續程序耗費時日，必然造成部分業務或工程計畫停擺。
此事涉及府、會之間和議會內部2派系角力，非議長派7位議員下午站出來，痛批分組審查的結果未受尊重，聯席審查又淪為主席「1人」獨裁，強制干預多位議員的發言權，一錘落下草草結束，決議明顯違反合議制和議事規則。縣議長洪允典則一直聯繫不上，未能就此做出回應。
楊鎮浯說明，其中涉及建設、觀光、金酒和中央補助款的運用，僅觀光部分遭刪除、凍結連同附屬基金就高達近3億，在疫情重創各行各業，亟待振興產業的關鍵時刻，無疑是雪上加霜。另做為經濟大支柱的金酒公司更遭刪除或凍結近10億，其中人事費用遭凍結6億，勢必嚴重打擊全體同仁的士氣，也影響金酒的常態運作。
另外，縣府也辛苦爭取中央13億補助款，其中4個地下停車場全遭凍結，必然對金門整體建設帶來重大影響，且將導致補助款被中央收回撤銷，以後再向中央要錢肯定難上加難。
同時，縣府向教育部大力爭取到中心圖書館，預算也遭到全數刪除外，連同烈嶼鄉親關心的社福大樓、金門大橋通車後小金門端轉運站及停車場，以及重要觀光據點后麟靶場的相關預算均刪除或凍結。
楊鎮浯強調，金酒和觀光是金門經濟2條大動脈，縣議會的相關決議必然動搖縣本，事涉全體鄉親的權益、福利與縣政整體運作，縣府將窮盡所有方式尋求救濟，也希望議會能夠再省思，讓一切回歸良性處理模式。
(中時 )
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