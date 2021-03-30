說話是一門藝術，良好的溝通語言可以讓工作更順利，更能在生活中帶來好人緣，搜狐網命理專欄就點名，白羊、天秤、獅子以及雙魚座是4大最會說話的星座，走到哪裡都會受到大家歡迎。

▍1. 白羊座

白羊座性格非常活潑外向又聰明伶俐，天生喜歡熱鬧，社交能力也很強，不管在各大場合，白羊座都能輕鬆跟別人打成一片，加上他們骨子裡是熱心善良的人，很願意幫助他人，又特別會說話，因此他們身邊總會有很多朋友，走到哪裡都很受歡迎，而且怪不得大家都非常願意跟白羊座做朋友。

▍2. 天秤座

天秤座性格溫和且真誠大方，本身內外兼修非常有學識，可說是12星座中數一數二品學兼優的類型，再加上他們極具包容心，懂得體諒他人，不僅智商高，情商也超高，對身邊每個人都非常好，因此跟誰都能相處融洽，在大家眼裡，天秤座也是個口才王，非常會說話。

▍3. 獅子座

獅子座性格大氣真誠、非常外向，跟其他星座人比起來，顯得更活潑又不拘小節，他們腦子靈活，表達能力特別強，加上很會隨機應變，在各種場合裡都能應付自如，因此相當適合跟各類型的人打交道，通常獅子座在職場上的表現都非常優秀，天生就是個社交達人。

▍4. 雙魚座

雙魚座性格溫柔善良，是12星座當中脾氣最好的星座，待人總是真心誠意，而且雙魚座嘴巴很甜，特別會說話，很會見人說人話，見鬼說鬼話，堪稱走到哪都會受歡迎的交際高手。加上雙魚座沒有心機、好相處，所以很多人都樂意跟雙魚座做朋友，人緣好也常替他們帶來好運。

(中時新聞網)