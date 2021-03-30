義竹中平村雖為非灌區，不過有農民利用上一代留下的古井種植經濟價值較高的朝天椒。（張毓翎攝）

嘉義縣義竹鄉五間村、中平村及部分鹿草鄉下潭村的農地，早年因為未納入水利會灌區，缺水問題一直存在，影響223公頃的農地灌溉，農民目前大多種植耐乾旱的農作物；自水利會改制為公務機關，農委會農水署為服務農民，將擴大地方灌區，日前派員南下會勘並辦理可行性評估等相關規劃，盼改善當地農業生產環境，有利發展高經濟作物產業。

義竹鄉蔡姓農民在中平村種植朝天椒10多年，他表示，「這附近位在灌區外，多數農友都栽種不用澆水的硬質玉米，而他們幾乎是靠政府補貼才有利潤，否則收支其實處於勉強打平的情況」；少部分農民包括他，因祖先有遺留古井，才有機會種植經濟價值較高的作物。

農水署嘉南管理處朴子分處主任陳英仕表示，當初水利會改制，政府倡議增加新灌區，台灣農業灌溉用地約60至70萬公頃，但過去水利會的灌溉面積僅38萬公頃，於是剩餘的非灌區交由政府來做，才會符合公平性，所以現在政府也在找需要灌溉、又沒有灌溉的地區。

陳英仕表示，一般農地重劃區包含農路、排水路和給水路，但旱地重劃區沒有供給灌溉的給水路，而嘉義沿海、朴子分處轄下的農地重劃區內，僅有「五間厝旱地重劃區」不是灌區，農水署沒有供水，其範圍涵蓋義竹鄉五間村、中平村及部分鹿草鄉下潭村的農地。

陳英仕說，近日嘉義縣政府來找他們商討，欲將「五間厝旱地重劃區」納入新灌區；不過，新灌區不能使用既有烏山頭水庫的水源，必須找到新水源，後續還得有給水路的用地。另，此處為地下水管制區，無法抽取地下水，故他向縣府建議，若要成立新灌區，可抽取鄰近八掌溪溪水。

縣府農業處農林作物科長李秋瑩表示，該處如果順利納入灌區，可解決當地223公頃農地的灌溉需求，統計共計588戶農牧用地地主能受惠，農水署3月中旬已前來會勘，待可行性評估及整體規劃作業完成，若順利的話，預計明年就能核定經費施作。

(中時 )