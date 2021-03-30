清明連假將至，為疏解掃墓及出遊車潮，新北市新店區公墓、匝道及觀光景點將實施交通管制。（新店警分局提供）

清明連假將至，為疏解掃墓及出遊車潮，新北市新店區公墓、匝道及觀光景點將實施交通管制。（新店警分局提供）

清明連假將至，為疏解掃墓及出遊車潮，新北市新店區公墓、匝道及觀光景點將實施交通管制。其中四十份公墓因周邊道路因路幅狹小，會車困難且停車空間有限，易造成交通壅塞，4月2日至4日7時至14時沿線採取單向通行管制措施（竹林路→長樂墓園→翠峰路（三叉路口）→四十份公墓）。

另為配合交通部高速公路局的管制措施，4月2日（星期五）上午6時至12時，國道3號新店交流道及安坑交流道南向入口匝道實施高乘載管制；4月2日及3日每日0時至12時封閉國道5號石碇、坪林交流道南向匝道，若駕駛人欲前往宜花東等地區，遇匝道管制或車流壅塞時，駕駛人可改走106乙線道、台9線等替代道路，以節省寶貴出遊時間。

另外，自3月27日起至5月22日每晚6點到8點30分新店碧潭進行水舞秀展演，建議民眾多善用捷運或公車前往。

新店警分局呼籲，出門前先查詢即時路況，隨時收聽警廣，或下載新北市政府警察局iPOLICE app，可預先掌握、查詢路況事件及交通管制措施，以提早選擇其他替代道路或變更行程。連假期間如遇有出現車多壅塞情形，請遵守員警及義交人員指揮疏導，以免車流延滯及耽誤行車時間，共同來維護假期交通順暢與安全。

(中時 )