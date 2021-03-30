品牌服飾廠抵制新疆棉，有利替代品尼龍產品需求提升；國內主要尼龍廠力鵬(1447)、集盛(1455)指出，若品牌廠持續限用新疆棉，與棉花特性相似的替代品之一的尼龍仿棉產品需求將可提升，且有助於尼龍相關產品價格維持高檔，預期，對訂單量增加也是正面看待。

市場指出，受惠尼龍原料CPL缺貨，報價衝高，帶動尼龍報價今年以來漲幅超過20%。

在供貨緊缺，客戶拉貨強勁，力鵬累計1-2月營收35.79億元、年增86%；集盛1-2月合併營收15.37%，年成長10.03%。

力鵬指出，抵制新疆棉，將對服飾廠棉紡原料供應鏈會產生一些缺貨影響；而尼龍做成的仿棉，產品特性與原棉產品有類似，如果新疆棉供給減少，替化品尼龍相關產品的需求預期會有增加。

集盛認為，這次新疆棉事件，品牌服飾廠減少下單，對中國大陸長、短纖供應鏈都會有衝擊；而這些訂單將會轉向台灣供應鏈下單。

至於量有多大，集盛指出，短期無法統計，不過，對台灣紡纖廠的營運及訂單量增加，一定是正面的。

在油價上漲、主要原料PTA、EG、CPL等今年以來報價上揚，帶動紡纖產品尼龍、加工絲價格上漲下，力鵬、集盛指出，不僅獲利能力增加，訂單量也成長。

力鵬、集盛指出，紡纖原料今年以來的市況一直都很活絡，加上新疆棉事件，目前的訂單能見度都已到第二季底。

訂單量增加、產品價格維持高檔，力鵬、集盛表示，今年上半年一定賺錢。

(工商 )