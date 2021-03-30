因應南科園區進駐廠商增加，內政部警政署保二總隊第一大隊第二中隊西拉雅分隊30日成立，未來將肩負園區內各類案件受理，有助縮短處理時間，落實打擊犯罪。（莊曜聰攝）

台南科學園區持續發展，目前從業人員目前已經突破8萬人，早年開發集中在園區南側，近年包括園區西北側的南科九路、三抱竹路、北園三路，也陸續有廠商建廠，擴及到善化、安定區，未來還有「南科三期」開發案，為因應警力需求，內政部警政署保二總隊第一大隊第二中隊擴編，30日正式成立西拉雅分隊，來將肩負園區內各類案件受理，有助縮短處理時間，落實打擊犯罪。

位於善化、安定及新市區的南科園區，總開發面積1043公頃，進駐廠商計有241家，整合半導體、TFTLCD及生技產業，垂直發展產生聚落效應，去年營業額達8477億元、較去年成長14.06％，表現亮眼。

隨著台積電5奈米、3奈米、台灣應材第2座顯示器設備製造中心、台達電3期新廠、啟碁科技、緯穎科技及高雄園區華邦電子12吋晶圓廠等大廠相繼擴廠，對園區交通衝擊及治安防範無疑是一大考驗，南科管理局指出，為因應治安及交通的迫切需求，向行政院爭取，2019同意增設員額，今年成立西拉雅分隊，結合南科分隊共同守護園區，現有警力23名。

新成立的西拉雅分隊設於南科環東路上的運動健身館，館內北側空間裝修成分隊隊部，距離現有南科分隊約1公里多，鄰近園區北側新興開發區域，廳舍館內有體育館、籃球場、羽球場、溫水游泳池及健身房等室內健身、娛樂設施可利用，附近還有球場，設施完備。

(中時 )