台中市警察局3月30日在市府台灣大道市政大樓舉辦安全協防誓師大會。（馮惠宜攝）

為維護校園安全，台中市政府除持續透過警力維護校安，更與9家保全公司合作，將學校周邊道路、治安熱點納入巡查路線，初期先在台中市18所夜間部高中職學校實施，若遇見可疑犯罪或不法，將適當嚇阻並立即通報警方處置。市警局也在30日盛大舉辦校安維護宣言簽署儀式，市長盧秀燕親自出席，盼透過警民合作全面保障師生安全。

台中市警察局3月30日邀集參與校安協防的華岡、巨僑、中華警安、警聯、台灣星堡、中興、俊邦、捷揚及亞東等9家系統保全公司，與台中市保全商業同業公會、台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會、警察局、教育局、都發局等單位共同簽署加入校園安全維護宣言，現場展示保全公司16輛巡迴服務車及各項裝備。

盧秀燕表示，台中境內18所夜間部高中職已列為重點協防對象，警察和保全、公寓大廈合作，一起加入校園巡防陣線，透過警民合作保障師生安全，也讓家長放心，她也鼓勵每位市民發揮守望相助的精神，一起讓城市更安全、更宜居。

警察局表示，台中市系統保全經營業者將依區域性認養方式，擇選優良保全人員加強執勤，預防校安事件發生；另外，警方也與保全公會共同設計一款「治安協防Logo」，印製於保全人員穿著的反光背心上，並磁貼於巡邏車上，作為執勤識別標示，嚇阻不法行為。

警察局指出，保全業法自80年12月30日公布施行至今已逾29年，為感謝保全人員維護治安，台中於104年全國首創訂定每年12月30日為「保全日」；對此，中華民國保全商業同業公會全國聯合會也陳請內政部自109年起，擴大將每年12月30日訂定為「全國保全日」，同日舉辦盛大慶祝及表揚活動。

在這場安全協防誓師大會上，盧秀燕、警察局長楊源明、台中市保全商業同業公會理事長毛約翰、台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會理事長張達錩，以及立法委員楊瓊瓔、莊競程、台中市議員劉士州、周永鴻等人均出席共襄盛舉。

(中時 )