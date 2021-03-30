新冠肺炎肆虐全球、一舉入侵改變人類生活習慣的日子已長達一年之久，在人們對於行動被侷限、生活受約束感到無奈時，是否曾留心和我們共存的大自然和生物，因為這些不便利，其實有了令人目光一亮的轉變，大自然也因而有了復甦生機。

Apple TV＋在全球最大的年度環保運動：世界地球日來臨前，推出紀錄片特輯《這一年，地球變得不一樣》(The Year Earth Changed）與全球超過160個團體、研究組織合作，取得從未公開過的學術報告，以嶄新視角勾勒生態觀點，帶領觀眾認識「疫後」新世界，截然不同的自然親密接觸也譜出了各種振奮人心的故事。

Apple TV＋推出紀錄片特輯《這一年，地球變得不一樣》。（Apple提供）

該片製作團隊自去年4月起跑，從美國佛羅里達州尋覓海龜足跡拉開為期近3個月的計畫序幕。全片憑藉各地的攝影團隊遠端合作，和在超過30座城市的無人機拍攝各式片段下協力完成，地點橫跨五大洲，所有意想不到的珍貴畫面，因為人類行動的限制而誕生。國家公園、旅遊勝地觀光客減少讓山路再現綠意，航空運輸量的降低讓眺望喜馬拉雅山的視線清晰，這些都成為一股抗疫之餘地球回饋的徐徐暖流。

本片邀請英國女王的摯友、有著英國國寶之稱的BBC金牌廣播製作人大衛艾登堡擔任配音，他表示：「當我在家中，看見企鵝竟然在馬路上行走、鯨魚以新的碰頭方式溝通，不能出門的我得到了從未有過的療癒慰藉」現在，換他以磁性嗓音引領我們看見大自然的溫柔傾心，疫情背後的神秘面紗。Apple TV＋原創紀錄片特輯《這一年，地球變得不一樣》4月16日上架播出。

(中時 )