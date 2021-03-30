游小白、鯰魚哥一度想「逃兵」。（TVBS提供）

李宣榕謝謝粉絲3年來的一路相挺。（TVBS提供）

從TVBS《女兵日記》到現正熱播中的《女力報到-愛情公寓》，系列單元已播出三周年，劇組特別拍攝三周年影音特輯，找來演員楊雅筑、李宣榕、鯰魚哥、游小白、王上菲感性對粉絲告白、表達謝意。楊雅筑首次吐露心聲，談及拍攝《女兵日記》前碰上人生低潮，因為接了這部戲，對她人生有很大改變。李宣榕、王上菲則感性謝謝觀眾支持，游小白自曝當時本來要離開這行，因為三個聖筊接下此戲，沒想到人生因此完全不同。鯰魚哥憑藉幽默搞笑詮釋角色擄獲許多劇迷，雖曾遇撞牆期仍堅持下來，承諾繼續以開心的表演方式帶給大家歡樂。

童星出道的楊雅筑談及拍《女兵日記》前，恰巧碰到低潮期，覺得失去人生方向懷疑自己。很幸運接到《女兵日記》，卻發現頭髮要剃掉、進軍營，演個戲竟然像進入部隊一樣操、還因此變胖，整個人再度失去自信。加上因應劇中揹槍、揹裝備等情節，在在加重身體負荷，都讓她忍不住問自己：「為什麼要站在這裡？」時隔三年，她除了感性謝謝同袍演員互相扶持、一起努力才能眨眼就度過，更感激觀眾們一直力挺到現在，並透露：「我很開心進到這個大家庭，這樣的轉變我很喜歡，很滿意現在的人生。」

與楊雅筑搭檔的梁瀚名談起接下《女兵日記》過程，同樣滿是感謝，「三年前已經準備好行李要去北京發展，當時是抱持著與導演聊聊天的心情，結果我到北京不到十天，就收到錄取飛回台灣定裝拍攝」。他表示：「雖然在屏東拍攝很辛苦，卻是最難忘的回憶，謝謝林國樑這個角色讓大家認識了梁瀚名。」

游小白感性表示：「很難想像自己參演的戲在電視上播三年，拍《女兵》之前我本來已經打算離開這行，猶豫是否要接，難以抉擇到我拿兩個10元向上天擲筊，竟然得到3個聖筊，就決定接下演出。」他自曝接下《女兵日記》後：「初期常常被導演刪戲份，煩惱是不是被導演討厭，挫折感很大，一度打包行李要從拍攝地屏東逃回台北，還好楊晴與鯰魚哥當時把我留下，隔天導演和我解釋戲份會安排在後期，才知道自己不是被遺棄，才比較安慰。」

鯰魚哥坦承拍攝過程中有過渡、撞牆期，一度想放棄不演，「為了給邱佑廷這個角色多點層次，我會在劇本裡找一些梗、一些樂子讓他活絡起來，對我來說是最大的考驗。」而鯰魚哥也對角色非常堅持，他說雖然這三年很辛苦，但承諾會持續拿出最幽默、開心的表演方式，讓大家下班回到家看《女力報到》可以很放鬆。

李宣榕謝謝一路支持的鐵粉，她透露常常會看留言板劇迷給的支持與對朵拉的喜愛：「相當幸運有一群人陪著我們一起笑一起哭，一起努力向前走。」

王上菲則透露女兵時期不太說話，感謝大家竟然有注意到她，現在則是一出場沒有一刻是安靜的，因為角色真的很「搞威」(台語，意為「話多」)，讓大家知道王上菲又來了。

(中時 )