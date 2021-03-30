嘉義縣鄭姓男子因不滿江姓鄰居唱歌太吵，與對方理論發生爭執後，竟持草刀揮砍江男，見對方逃跑還一路追殺，砍到刀刃噴飛還持續以刀柄攻擊對方，直到見鄰居受傷才驚覺闖禍，主動報警自首，今30日被嘉義地檢署依殺人未遂罪嫌起訴。

起訴書指出，57歲鄭姓男子和被害人同住在太保市新埤里，兩人是鄰居，今年1月19日下午，鄭男聽到江放音樂，且唱歌太大聲心生不滿，兩人爭吵後，鄭男氣不過，竟持放在家門口的草刀往江男手臂揮去，被害人害怕逃離，鄭還一路追砍至一處三合院廣場前，且江男不慎跌倒，鄭嫌仍持續揮砍。

起訴書說，鄭嫌砍殺過程中，草刀一度掉到地上，刀刃因此噴飛，但他撿起後仍持續以刀柄攻擊，造成被害人頭、臂、肌腱等多處挫傷、撕裂傷，過了5分鐘鄭嫌自覺闖禍，打電話報警，同時請家人叫救護車，並在員警到場時直接自首坦承砍人。

事後鄭嫌聲稱，自己沒有殺人犯意，實在是對方唱歌很大聲，加上兩人起衝突，受不了才追砍對方。檢察官認為，鄭男持刀砍人有可能致人於死，且砍殺部位包括致命的頭部，加上被害人逃跑後他還一路追砍，難辭殺人未遂罪責，雖自首適用減刑規定，但殺人未遂犯意應堪認定，依法提起公訴。

(中時 )