富邦悍將外野手張冠廷近日表現亮眼，打出打擊率破5成的成績，讓他獲得越來越多出賽機會，其實他加入中職已經5年，還歷經從捕手改練外野，今年從春訓維持好手感，首度以外野手身分進入開季名單，但他其實在春訓遇到高中恩師陳瑞振時還非常自責，認為表現對不起他。

張冠廷在美和中學時期受到「振總」陳瑞振指導，並於高中畢業後投入中職選秀，相隔5年由於陳瑞振接下富邦悍將二軍首席教練一職，兩人又在職棒場上相遇，「他還是跟高中一樣，無時無刻都很愛鬧我。」

張冠廷揭露鐵血教練陳瑞振調皮的一面，「他早上6點就敲我房間要我起床吃早餐，我們8點才練球，我都說『你老人太早了！』」在春訓時期張冠廷也會感受到陳瑞振對他特別關注，「訓練的時候有感覺盯我比較多。」

張冠廷在二軍沉潛多年，去年打擊教練羅根在二軍時有幫他修正動作，讓他保持打擊時的設定，春訓時也比前幾年更加能調適心態，目標更明確，今年進入開季名單，本季5場出賽敲出7支安打，其中有4支是二壘打，打擊率高達5成38，他透露自己心情不像去年一樣害怕失敗。

不過張冠廷在二軍待久了，今年年初見到陳瑞振時還向他道歉，「我們這屆的陳晨威已經證明他有在一軍的實力，但我還沒，他剛來的時候有向他道歉，覺得自己對不起他，沒有把成績打出來。」

陳瑞振則叫他不要亂想，「他說一樣都是他帶出來的沒有這樣的感覺，能進職棒就已經是對他很大的肯定了，他來教練團也是要提升我各方面，讓我早點上一軍。」

張冠廷上一軍後還是與陳瑞振保持聯繫的好關係，不過日前陳瑞振還有些小抱怨，「他說我上一軍後變了，都不會打給他，但其實是因為作息不同啦，他晚上8點就愛睏了，但我那時候還在比賽，怕結束打給他會有起床氣！」

(中時 )