日前民進黨立委王定宇爆同居緋聞，對於外界質疑為何放棄免費的立委會館，選在外面租屋，王當時解釋，是因會館冷氣太吵。而現在更傳出，立法院打算斥資1.7億整修會館。國民黨立委吳怡玎直言，沒必要這樣花人民的血汗錢，並指這筆預算分攤到住在會館的立委身上，每個人能分到200多萬，這筆錢摳可以用來裝潢3房2廳格局的房子了。

《中視新聞》30日報導，對於立法院將斥資整修會館，立法院秘書長林志嘉表示，目前的設備還可以，但的確真的是老舊了，並指事實上王定宇並沒有要求，我們這個本來就是預定計畫去處理。

同時，國民黨立委們則紛紛開砲，吳怡玎表示，沒必要花人民的血汗錢，且這樣算下來，這筆預算分攤到每個住在會館的委員身上，一個住的委員就有兩百多萬，「兩百多萬好像都可以裝潢3房2廳了」，她認為應該再仔細看一下預算的應用，錢要花在刀口上。

藍委洪孟楷則認為，整修的時機點確實敏感，也感謝王委員，用「身體力行」的方式，讓國人注意到，原來大安會館或台北會館那麼不好使用；藍委鄭正鈐也說，人民的血汗錢是公帑，不能說因為王定宇覺得要更豪華一點，所以就從豪華的方式去整修，這樣其實就不適合，「會館的環境對我來說是很夠的」。

此外，藍委葉毓蘭29日也帶隊實地考察會館的情況，而她受訪時則表示，可能自己太幸運，都沒有遇到問題，房間也很大，「其他委員可能在房間內還有很多不同活動要進行，所以嫌小了一點。」

1.72億修立委會館?!藍轟:拿血汗錢幫王定宇遮羞?│中視新聞 20210330

(中時新聞網)