台中市府推動線上教育，培育雲端運算人才，30日攜手亞馬遜、逢甲大學推動雲端教學計畫，去年在台中高工試辦成效良好，今年擴大至全市54所高中職，共享世界頂尖的教材資源，受惠學生近8萬人。

市長盧秀燕表示，在教育局支持下，台中高工與逢甲大學雲創學院合作辦理雲端服務人才培育計畫，讓學生獲知數位時代產業轉型實務，今年擴大至各校辦理，分享雲端教育資源及培訓，產官學合作的最佳典範。

她強調，教育是政府施政的首要工作，國民教育深化才能讓城市成長、國家壯大，市府一年編列2000多億元預算，教育預算占近40％，全力推動教育事務。

AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，很高興協助市府推動雲端教育，培育新經濟產業所需人才，相信AWS Educate教學資源可協助學生培育國際競爭力，成為世界一流人才；未來公司也將提供不同的雲端服務，藉由創新數位經濟模式，讓市民不需北漂或南漂，留在台中就可線上創業做生意。

台中高工資訊科學生陳庭偉參加雲端服務人才培育計畫，分享心路歷程，他希望未來雲端運算帶領科技產業創造無限可能，吸引不同領域的學生加入，培養優秀人才。

明道中學資訊科學生陳軒立表示，豐富的課程，讓他在雲端架構學習過程更加得心應手，開發出各種雲端應用程式，期望這項合作計畫納入未來高中職課程。

教育局協助教師將雲端學習和實作納入課程，確保學生所學與產業需求一致，為學生在求職雲端領域提供支援，滿足台灣雲端產業人才成長需求。

市府說，合作除巿府所轄50所高中職校，也邀請3所轄內國立高中職及惠明盲校加入，受惠學生近8萬人、高中職教師達6000多人，與國際雲端服務趨勢接軌，協助學生為未來就業做好準備，培養新一代的科技人才。

(中時 )