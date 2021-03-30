櫃買中心30日表示，同致股票（3552）、合邦股票（6103）、台康生技股票（6589）、台康生技一轉換公司債（65891）等，自3月31日起預收款券並管制撮合作業。

同致股票最近30個營業日內曾發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月31日起10個營業日（到4月15日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

合邦、台康生技等股票近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自3月31日起10個營業日（到4月15日止），對合邦股票、台康生技股票、台康生技一轉換公司債，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每60分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )