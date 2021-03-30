台灣鳳梨進入熱產季節，掀起「吃鳳梨，挺農民」熱潮，喜樂時代影城也希望透過結合影城會員的力量，共同為台灣、為農民盡一份心力。未來，凡影城貴賓申辦會員卡或是續卡者，皆可享贈送手工烘焙鳳梨酥一組兩顆。

喜樂時代影城指出，此次響應政府政策，特聘來自日本烘焙大賞冠軍的烘焙師，在影城現場手工烘焙製作出最自然健康的人氣商品鳳梨酥，所有食材要求頂級、新鮮且不添加人工香料與防腐劑，除了嚴選台灣在地果農用心栽種的新鮮鳳梨作為餡料，對於餅皮口感要求更是近乎苛求，務使所有來賓都能品嘗到來自台灣的好味道，紮實綿密、鮮而不膩的細緻口感，讓鳳梨的健康美味也能成為舌尖上的幸福。

電影產業雖仍未從疫情打擊中走出來，但聲援台灣農產品銷售卻刻不容緩，喜樂時代影城以實際行動贈送會員鳳梨酥等活動響應支持全台鳳梨農，也希望藉此引發更多企業團體的共同發想，為台灣鳳梨走出更寬闊的未來，農委會強調，台灣鳳梨皮薄多汁，有豐富的膳食纖維和鳳梨酵素，營養美味，接下來將全面進入鳳梨產期，喜樂時代也提供所有會員與來賓可以向影城預訂手工現做鳳梨酥。

(中時 )