在台灣非常受歡迎的日系保養品牌ELIXIR怡麗絲爾又推出保養控必收的新品，本次將精華結合滾珠，邊塗抹邊用滾珠按摩臉部，讓肌膚呈現更青春、更有氣色的狀態。

ELIXIR怡麗絲爾推出保養新品「奢潤進化滾珠塑顏精華」，獨家開發按摩滾輪，針對雙眸、雙頰，放鬆臉部緊繃感；成分含緊顏複合配方調理肌膚紋路，提高澎彈潤感，咖啡因GL、雙重彈潤複合成分讓肌膚彈力升級，養出澎彈亮水玉光肌膚。

「奢潤進化滾珠塑顏精華」，獨家開發按摩滾輪，塗抹精華的同時可按摩臉部。（邱映慈攝）

獨家滾珠幫助趕走肌膚老態，在日常保養使用乳液後，以怡麗絲爾「獨家開發按摩滾珠」刺激臉部穴道及顏面表情肌，預防法令紋及木偶紋，提升肌膚澎彈力。

獨家按摩滾輪可以刺激臉部穴道及顏面表情肌，提升肌膚澎彈力。（邱映慈攝）

使用方式很簡單，先取出滾輪大小的精華液，把精華液輕點於雙頰、額頭、下巴四個位置，再以滾輪均勻推開並按摩。可先從輪廓線開始，從下巴滾向髮際線，再從法令紋部位滾向太陽穴，最後眼下部位由內而外滾動，不但可以緊實臉部輪廓，預防法令紋、木偶紋，還可舒緩眼周緊繃，保養過程超療癒。

使用滾輪時，依輪廓線、法令紋至太陽穴、眼下的順序按摩臉部，讓臉部輪廓更緊實。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ ELIXIR怡麗絲爾奢潤進化滾珠塑顏精華正品*1

★公佈時間 ｜ 2021/4/7

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)