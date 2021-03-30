大陸人大常委會30日全票通過修訂《香港基本法》附件一、附件二，敲定「432」方案，對此，陸委會表示，中共此次採取一步到位的做法，主動修改香港特首、立法會選制，為未來港人參選設立重重關卡，確保所謂的「愛國者治港」；未來香港選舉將由國安機構主導，而非人民做主，突顯中共極度畏懼民主、缺乏制度自信。

「432」方案即在香港立法會方面，由選舉委員會選出40席、功能界別30席，直選20席，並規定，立法會議員個人提出的議案、法案和對政府法案的修正案均須分別經選舉委員會選舉產生的議員和功能團體選舉、分區直接選舉產生的議員兩部分出席會議議員各過半數通過。特首選舉部分，選舉委員會委員共1500人中，確定取消泛民掌控的區議會代表，立法會議員只占30席。

香港特別行政區人大常委譚耀宗表示，在人大常委會會議上，就基本法附件一、二的修訂獲167票全票通過，會上響起熱烈掌聲。

對於此次香港選制改革，陸委會30日回應稱，中共此次採取一步到位的做法，主動修改香港特首、立法會選制，為未來港人參選設立重重關卡，確保所謂的「愛國者治港」，未來香港選舉將由國安機構主導，而非人民做主，突顯中共極度畏懼民主、缺乏制度自信。並稱， 中共的作為致令香港民主人士的參政空間遭大幅限縮，「高度自治」被破壞殆盡，臺灣與全世界的民主國家對香港的民主沉淪同感痛心，中共的作為也再度自行戳破「一國兩制」的假象，愛好民主自由的臺灣民眾會記取香港民主遭打壓的慘痛教訓，絕不會被中共話術誆騙。

(中時 )