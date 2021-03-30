小玲一家人遭遇考驗後仍彼此守護的親情，令張艾嘉深受感動。(台灣世界展望會提供)

台灣世界展望會終身志工張艾嘉日前前往桃園，關懷展望會服務的待資助青少年小玲(化名)，了解弱勢家庭學子的困境與需要。目前就讀影視科高二的小玲，把握機會請益張艾嘉關於演繹角色、編寫劇本及導演的技巧，小玲全家人也熱情教張艾嘉學唱布農語數字歌。而當張艾嘉聽見努力朝戲劇夢想邁進、卻因學校排練難以安排打工的小玲，陸續經歷2名資助人停資，導致助學金受影響後，更現場允諾成為小玲的資助人，以行動支持她安心完成學業。

從小熱愛演戲的小玲，家中共有4名子女。一肩扛起家計的小玲父親，前年被診斷出罹患癌症，歷經治療後目前雖重返職場，但體力大不如前，實難負擔孩子們龐大的教育費用。小玲告訴張艾嘉：「我會為自己存學費！例如媽媽一天給我100元零用錢，扣掉餐費30元，剩餘的錢就通通存起來。」而當爸爸生病，家中陷入低氣壓時，小玲也常演戲逗笑家人，為父母打氣，還即興表演給張艾嘉看：「皇上吉祥！臣妾告退。」張艾嘉也以自身專業與小玲分享，想成為成功的演員，平時就應多觀察、多閱讀、多練習，拓展豐富的生活經驗成為表演的養分，一席建議令小玲直呼獲益良多。

小玲一家人遭遇考驗後仍彼此守護的親情，令張艾嘉深受感動；她也發現，原來許多弱勢家庭的大齡孩子，即使達到法定工讀年齡，仍可能因難以兼顧學業而無法打工。「聽到去年受疫情影響，每月有約100位資助人因經濟壓力停止資助時，我很驚訝！不僅擔心孩子失去學習發展的機會，更擔心資助人的情況。」張艾嘉感性地說，雖然大家都不輕鬆，但越在困難的年代，所有人越應該團結起來，相互扶持度過難關，如同小玲全家陪伴爸爸走過艱辛抗癌路一般。

目前，尚有超過600位展望會服務的13歲以上經濟弱勢家庭兒少，還在等待資助人關懷。由於年紀較長、離邁入社會的腳步越近，大孩子所需的支持與學習資源越來越多，失去資助關懷，將可能得不到足夠的助學支持，迫使孩子放棄未來規畫，中斷了學習的最後一哩路。張艾嘉呼籲更多人一起響應展望會「好young計畫 用愛接棒」，透過每月2,000元定期資助或每月1,000元定期助學，接棒延續這些大孩子的學習之路，幫助他們成長茁壯、確立自我價值，有機會翻轉未來！

(中時 )