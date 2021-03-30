根據真人實事啓發的電影《聽見歌 再唱》30日中午擧辦首次媒體試映會，全場300餘位觀眾屏息看完演職人員表後爆出如雷掌聲，隨後片中主角靈感來源馬彼得校長、女主角陳嘉樺Ella及導演楊智麟，主要演員杜滿生、徐詣帆、撒基努上台致意，馬彼得校長希望這部電影能夠在後疫情時代帶給大家激勵、信心和勇氣。

《聽見歌 再唱》是根據馬彼得年輕時的經歷為靈感，虛構出不識五線譜的體育老師方雅各（馬志翔 飾演）和初來乍到的代課老師黃韻芬（陳嘉樺Ella 飾演）臨危受命要將一群五音不全的部落小學生，在三個月內訓練成冠軍合唱團，以免沒有教學特色的學校被廢除。

電影改編真實故事，片中也有許多事件保留真實經歷，例如馬彼得年輕時是以資優體育生保送師専就讀，曾因看不懂五線譜被音樂老師責駡。鋼琴考試為了過關，他死記三首指定曲中最難的一首，不論抽到那一首，他就彈最難的這首，老師認為他最難的都會，就讓他過關，這些經歷結果變成片中方雅各的主要障礙。

此外，片中開場排球隊練救時遭蜜蜂攻擊，方雅各被叮咬後要排球隊集中尿液好用阿摩尼亞解毒，片尾下山比賽遇到土石流，突發奇想的解決方式都是馬彼得的真實經歷。

馬彼得後來回到故鄉南投信義鄉久美國小任職，並沒有以體育專長發展教學特色，反而是籌組合唱團，主要是他知道部落小朋友中有大部分的家長為了生計到山下打拼，很多是單親或隔代教養，甚或自己一個人生活，因而大部分的孩子都缺乏自信，而他自己的生長經驗是沒有自信就發展不出能力，也不敢對未來懷抱夢想。

任何體育比賽都是勝利一方獲得掌聲，可是合唱團上台唱歌不論勝負如何都會獲得掌聲，馬彼得認為掌聲可以擦亮自信心，因而才發展合唱團，希望籍此建立孩子們的自信，幫助他們發展能力面對未來，這也是《聽見歌 再唱》故事背後真正想傳達的，找到自己的聲音，找到自信。電影4月9日口碑獻映，4月16日全台上映。

(中時 )