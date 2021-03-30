大陸一名孫姓婦子的兒子即將要結婚，便向遠房親戚分享這個婚訊，沒想到聊天後發現，雙方的兒子同樣要訂婚，但聊到後來覺得不對勁，2人講的未來媳婦很相似，經比對新娘的身份證，果然真是同一個人，這才得知雙方都被騙了。

據《江蘇新聞》報導，徐州新沂市一名孫姓婦人與許久沒聯絡的遠房親戚見面，兩人一見面就聊起近況，雙方不約而同，提及自己的兒子即將結婚，不料聊著聊著，雙方口中的新娘，不論家庭背景與外貌，怎麼好像是同一個人，於是將女方的地址、手機號碼、身分證拿出來比對，果然發現真的是同一個人，這才揭發這起「婚禮詐騙」案。

孫婦得知被騙後，以要拿錢給「未來兒媳」為藉口，將人約到家中，同時報警逮人，警方果然順利將「冒牌新娘」李女逮捕，將回警局偵辦。現年30歲的李女偵訊時坦承不諱，同時辯稱，她因為欠債又沒有工作，在媒婆慫恿下，動了「騙取聘禮」念頭，前前後後共騙了5個家庭，總金額高達25萬人民幣（約新台幣108萬元）。

事實上，大陸早在10多年前就出現「騙婚集團」， 該集團都讓新娘用假名透過介紹，與對象辦理結婚手續，拜堂請客，一起生活幾個月就全部失蹤，接著再到另一個農村騙錢騙婚。一名受害人的母親難過說：「寧願攢著錢給兒子找個對象，也捨不得吃肉，結果這些錢就這麼被騙了」。

(中時新聞網)