陸劇《大宋宮詞》由李少紅執導，周渝民、劉濤、趙文瑄、劉冠華、歸亞蕾領銜主演。周渝民飾演皇帝「趙恒」為宋國與遼國間和平，決定將大兒子送到遼國當交換人質，不料卻在交換過程，將遼國質子搞丟遭殺害，遼國蕭太后（歸亞蕾飾演）氣不過將周渝民兒綁兩層樓高階梯，以火燒相逼，要周渝民認輸。

除了講述宋朝歷史外，後宮滿天下的周渝民，與劉濤還有齊溪、錢東旎及潘一禕等妃嬪之間情感戲也備受矚目。一場嬪妃錢東旎以嘴咬石榴勾引周渝民親密床戲，兩人瘋狂NG爆笑，先是錢東旎躲太快，後周渝民翻身壓她時被棉被卡住喊CUT，再一次又被腳卡住角度總是錯誤，拍攝超過六次才完成，讓周渝民與錢東旎直喊崩潰。

周渝民劇中也和潘一禕甜蜜手把手教畫畫，正宮「郭皇后」齊溪主動對周渝民攀上床，主動求愛卻遭周渝民為劉濤冷漠拒絕，直接將蠟燭吹熄入睡，戲外周渝民「辣眼睛」，不只被臘的煙燻眼睛，還吹不熄蠟燭狂吹三四次才成功，齊溪吐槽「變喜劇片了」。

《大宋宮詞》幕後花絮曝光，周渝民對待表演很嚴格、高標準，一場淚崩的戲，為了完美演出請劇組人員幫忙清場，而另一幕抱著劉濤潸然淚下的戲，導演喊卡後仍緊抱不放，原以為是入戲太深「攬條條」，沒想到是頭髮與道具勾住了令兩人分不開，相當逗趣。拍攝宮廷劇遇到皇上就需下跪請安，劉濤與周渝民對手戲眾多，經常見周渝民就需下跪，劉濤笑說：「我天天跪你，跪的膝蓋都爛了。」《大宋宮詞》每週六至週四晚上八點愛奇藝國際站全網獨播。

周渝民手捧兒子吉兒牌位。（愛奇藝國際站提供）

眾臣要求劉濤守靈，周渝民被氣吐血。（愛奇藝國際站提供）

周渝民戰後找劉濤同房。（愛奇藝國際站提供）

周渝民與劉濤床戲。（愛奇藝國際站提供）

周渝民與錢東旎飾演的貴妃終圓房。（愛奇藝國際站提供）

歸亞蕾飾演蕭太后。（愛奇藝國際站提供）

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