年度犯罪懸疑力作《藥命交錯》費時9年取材自真人真事，鬼才導演尼可拉斯傑瑞奇身兼編劇、導演與演員三職，他透露，電影融合了藥物專門小組的臥底警探與揭發藥廠內幕的報社記者的真實經歷，而他為求真實，甚至親自去探訪了一些危險場所，包括私售管制藥品的診所、非法製藥工廠等，「我看到有些商家直接把止痛藥當作商品販售，也看到藥品加工廠製造和運送非法藥物」，並表示：「在美國一天有150人死於止痛藥上癮，每年的經濟負擔高達785億美元(約2兆台幣)，這個問題相當黑暗又複雜，不只增加電影張力，也期盼能引起大眾對於藥物問題的關注。」

片中影帝蓋瑞歐德曼飾演醫學教授因藥物問題槓上大藥廠，他讚賞導演尼可拉斯在拍攝前一定會先排演的習慣跟自己不謀而合，他說：「片中的每個角色都是結合了所有人精彩的點子一同討論塑造出來的，導演給了演員非常大的發揮空間，每一次排演都能迸出新的創意，為這部電影增添了許多層次。」

而導演尼可拉斯也說：「蓋瑞歐德曼每一場戲都會花時間和對手演員排演，每種演出都讓整場戲散發不同的氛圍，我在寫劇本的當下一直覺得除了蓋瑞歐德曼之外，沒人能勝任這個角色。」該片集結奧斯卡影帝蓋瑞歐德曼、《蟻人與黃蜂女》伊凡潔琳莉莉、《德古拉：永咒傳奇》路克伊凡斯、《玩命關頭》系列蜜雪兒羅德里奎茲等金牌卡司同台飆戲，《藥命交錯》將於4月21日全台盛大上映。

(中時 )