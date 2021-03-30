中國外長王毅會晤俄國外長、出訪中東六國後，北京今天宣布東南亞四國外長應王毅邀請將訪問中國。外媒分析，中國正在挑戰以美國為首的國際秩序，並希望領導新的國際秩序。

中國外交部發言人華春瑩下午在例行記者會宣布，新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓等4個東南亞國家外長將應中國國務委員兼外長王毅邀請，於3月31日至4月2日對中國進行訪問。

華春瑩又說，今年是中國和東南亞國家協會（東協）國家建立對話關係30週年，希望透過這次訪問，與東協國家就當前的區域和國際形勢加強溝通，進一步落實高層重要共識，增強戰略互信，並深化抗疫和發展合作，高品質共建「一帶一路」等。

另外，王毅於3月24日至30日訪問沙烏地阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯、巴林、阿曼等中東六國。中國外交部副部長馬朝旭29日則與阿拉伯國家聯盟秘書處召開中阿數據安全視訊會議，並共同發表「中阿數據安全合作倡議」。

華春瑩今天說，作為有重要影響力的地區性國際組織，阿拉伯國家集體主動支持並同中國共同發表倡議，「充分證明倡議順應時代潮流，符合國際社會共同願望」。

針對中國近期一連串外交動作，紐約時報中文網今天刊登分析指出，中國希望把自己放在主要挑戰者的位置，挑戰以美國為首，通常以民主、尊重人權和遵守法治為指導原則的國際秩序。

例如，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在阿拉斯加會談時，便把美國的種族主義和警察暴行，以及對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行處理不當列為美國衰落的證據。

此外，王毅23日在廣西桂林與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤，雙方會後發表的聲明也指責「美國的霸凌行徑和干涉他國內政」，並敦促美國「反思近年來其所做所為給全球和平及發展帶來的損害」。

紐時分析也提到，中國希望領導新國際秩序。而以實例來看，北京當局近期持續宣傳中國對世界的「抗疫貢獻」。

當局近期先是宣布，對全球的疫苗供應量突破1億劑次；華春瑩今天則續指中國正在向80個國家和3個國際組織提供疫苗援助，並稱中國「反對『疫苗民族主義』、製造『免疫鴻溝』的不道德、不負責任的行為」。

紐時也引述首爾延世大學中國問題學者魯樂漢（John Delury）分析指出，中國正試圖建立「我們才是更負責任的大國，我們不是攪局者，也不是邪惡軸心」的論調。

(中央社)