國民黨團提案要求國營事業、公股主導的公司擔任董事長及總經理初任年齡不得超過65歲，續任年齡不得超過70歲。然而民進黨團今日協商時拒絕該案。國民黨團批評，蔡政府把國營事業當提款機，全民會接受嗎？國民黨更宣布即日起退出國營事業預算審查協商。

國民黨團表示，民進黨團總召柯建銘2014年也提案要求財團法人政府代表初任年齡不得逾62歲，任期屆滿前滿65歲應於三個月內撤換，「此決議國會通過適用至今，柯總召忘記了嗎？」

國民黨團指出，2019年底時，官派財團法人和公民營董事長、總經理、董監事，有240人超過65歲，其中滿68歲「無特殊理由應即更換」的更有101人。現在國營事業、財團法人董監事更是充滿酬庸，赤裸裸的派系分贓。前有唐榮公司總經理張仲傑涉貪下台(蘇嘉全外甥)，後有台農發公司擔任董事長洪忠修（陳吉仲學生老公）造成虧損連連。兆豐金控董事長張兆順（陳水扁總統的大帳房）上任時年齡已高達68歲。前中油董事長戴謙上任時年齡也高達68歲、台船董事長鄭文隆上任時亦高達66歲，現台船虧損連連全民買單。國營事業已成民進黨政府的禁臠？

國民黨團批評柯今天只以一句，時空環境改變，拒絕接受本黨團提案，針對民進黨政府如此縱容派系分贓、任用私人，不給年輕人機會，國民黨團強烈譴責民進黨政府「雙標無極限，徹底秀下限」。並聲明至即日起退出今年度國營事業預算提案協商，對蔡政府表達最嚴正之抗議。

(中時 )