不少民眾如廁前特別駐足在此，猜猜Q版小紅、小藍到底藏什麼巧思。（黃婉婷攝）

台北捷運廁所向來設有藍、紅色人型的圖示，引導民眾進入男女廁，近期就有民眾發現，「小紅」、「小藍」竟做出奔跑、求婚等逗趣動作，讓人看了會心一笑。原來這是北捷公司的小巧思，用動感人像吸引遊客下載「台北捷運GO」APP，即日起在中山站、東門站等5處都可見到。

北捷指出，多數人在捷運站內都來去匆匆，僅在月台與廁所前會短暫停留，公司便突發奇想，將引導民眾如廁的Q版小紅小藍標示作為「創意指標」，賦予動態與故事性，進而吸引旅客目光，不僅能讓車站多些趣味，也能讓上下班旅客莞爾一笑。

目前共有5車站正在試辦，包括中山站、大安森林公園站、東門站、忠孝新生站及新埔站，每站皆有不同主題，如曖昧、熱戀、求婚、婚後發福等故事，為得是吸引民眾下載台北捷運Go App，當旅客加入會員後，即可在「會員獨享」優惠券平台領取各項好康。

北捷說，自31日起，旅客若在Q版小紅、小藍旁拍照打卡，並在北捷臉書上留言分享，就有機會獲得知名餐飲雙人套餐券，官方也將在每周持續發文，提供小紅、小藍延伸的漫畫故事，活動預計試辦到年底，將視網友反應進行調整。

(中時 )