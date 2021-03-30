桃園市長鄭文燦（右）曾大力促成桃園─加州安大略的直航新航線，鞏固桃園國際機場交通樞紐地位。（祕書處提供／蔡依珍桃園傳真）

美國不分黨派的國會議員提案「桃園國際機場」成為前站查驗基地，桃園市長鄭文燦30日表示，樂見9名國會議員向拜登政府提案，台灣會做好準備，全力支持促成，帶動台美關係持續前進。

鄭文燦引述彭博新聞27日報導，美國7位共和黨、2位民主黨國會議員向拜登政府提案，在桃園國際機場推動簡化台灣入境美國措施，美國海關及邊境保衛局發言人也於26日表示，官方正在評估台灣的提案。

鄭文燦說，他三度訪美，都有和相關人士談及有關前站查驗計畫，強調桃園國際機場為東南亞旅客赴美的轉機站，有很大潛力發展成美國的前站查驗基地，縮短入境美國的時間。

鄭文燦說，將持續與外交部合作，推動桃機加入美國境外前站查驗（pre-clearance）機制，成為亞太地區第一座機場，以桃園為起點，讓亞太地區飛往美國的旅客，可以在台灣桃園完成通關，促進台美人民更緊密、更互信的交流及商業機會。

鄭文燦說，樂見9名國會議員認同台灣是美國前站查驗基地的絕佳選項，並正式向拜登政府提案在桃機設置前站查驗設施，讓美台之間通行更便利，也更強化台美關係的重要性。

鄭文燦說，如同9名國會議員公開信所言，「台灣是美國第九大貿易夥伴，且台灣政府致力推動美國前站查驗計畫」，桃機已設有許多台美直飛航班，第三航廈土建工程也於3月順利發包，機場總運量將達到7700萬人次，能帶動桃園國際機場的再成長，成為東南亞赴美轉機中樞站。

(中時 )