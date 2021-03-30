台灣西門子總裁艾偉暨執行長30日表示，西門子2021財年（2020年10月1日至2021年9月30日）以工業5G、互聯交通及電網邊緣為三大營運主軸，在互聯交通，西門子與華電聯網攜手合作，台灣西門子提供車聯網解決方案、智慧號誌控制器及智慧路燈，共同在淡海5G實驗場域建置車、路、人及網路的自駕車互聯架構。

華電聯網現階段在10個路口完成智慧號誌控制器與智慧路燈建置，透過西門子提供的控制器，不須傳回行控中心就在路邊完成智慧號誌更換運算，第二階段將擴及12～20個路口，預計2024年邀請台灣生產電動車廠商都能參與自駕車計畫，目標2026年台灣無人駕駛的自駕車可以正式上路。

艾偉指出，西門子具備工業5G、電網運樹及互聯交通等前瞻科技及實績。工業5G，西門子去年與帆宣系統科技及亞達科技簽署合作備忘錄，結合西門子SIMATIC系統、煩軒系統科技PHM系統，並導入雅達科技研發的AIR系統，攜手開發智慧化AIR維運監控系統平台，共同打造AI及AR的設備智慧化維運監控系統，打造5G智慧工廠的監控及營運。

艾偉指出，電網邊緣主要是將智慧電網、智慧建築、電動車及充電基礎設施、能源生產者等連結及互動平台，創造更多新的商業機會與多面向創新應用。2021財年放在台灣推動再生能源要有電力傳輸穩定，將提供台電智慧電表管理系統，2022年前，將在全台建置逾300萬個智慧電表的數據管理物聯網平台，透過供應端與使用端資料雙向溝通，優化電力傳輸效率及供電品質。

艾偉指出，西門子在互聯交通佈局是以5G達到數位互聯的道路基礎設施、交通工具積極道路使用者，能夠即使交換資訊建構出智慧互聯網的交通環境，優化城市交通路線與調節運輸流量。西門子發展出車聯網解決方案，提供路側及車載的感測聯網設備。西門子是在美國紐約曼哈頓建置車聯網解決方案，並在德國漢堡完成自駕巴士建置，開始測試及運行。

艾偉指稱，台灣西門子與華電聯網攜手合作，提供車聯網解決方案及智慧號誌控制器及智慧路燈，共同在淡海5G實驗場域建置車、路、人及網路的互聯架構，會以勤崴國際的無人載具的電動巴士做為載具，目標是將淡海新市鎮打造為5G智慧交通場域。

(工商 )