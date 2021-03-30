瑞基（4171）公告2020年財報！受惠新冠疫情爆發，檢測試劑搭載POCKIT Central儀器全球熱銷，全年合併營收8.57億元、稅後淨利2.64億元、EPS為6.34元，均創新高。

該公司董事會已通過配發每股3.5元現金、0.29元股票股利。

瑞基去年各產品營收比重約為：新冠病毒檢測46.86％、水產疾病檢測27.50％、畜產疾病檢測21.81％、伴侶動物檢測3.82％。

若以市場區域分佈來看，大中華(台灣、中國、香港)約占比37.1％、東南亞27.3％、中東14.6％。營收成長最快速為歐洲，占比5.9％，較2019年成長超過15倍。

為了拓展營運，瑞基日前董事會通過以現金增資及發行有擔保可轉換公司債以充實營運資金、新建廠房，及購買機器設備，以擴大產能，提升市場競爭力，強化財務結構及資金靈活調度之彈性。

(工商 )