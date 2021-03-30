胃食道逆流症為常見的病症，衛生福利部苗栗醫院中醫科從改善體質與症狀雙管齊下，減少發病的頻率與嚴重度，幫助多位「火燒心」就診者，獲得肯定與好評。

部立苗栗醫院中醫科醫師楊哲彥表示，單純因胃食道逆流症求診的患者並不多，患者通常合併睡眠障礙、心情煩躁、皮膚乾癢等問題，曾有50多歲女性老師，初診時抱怨說近半年多很難入睡，曾服鎮靜及抗焦慮藥物，症狀時好時壞，之後發現空腹過久或飯後常有嘔心、吐酸、反胃、胸口悶熱等症狀。

經病史詢問發現，女老師停經約1年，常有其他老師拜託代課，造成睡眠障礙，三餐也常不規律，治療原則並以疏肝理氣、養心安神及健脾和胃，標、本兼治，調整飲食及生活習慣，症狀也逐漸緩解。

楊哲彥指出，胃食道逆流症有「泛酸」、「吞酸」、「噫酸」等，因不同的體質與臨床表現而有不同的辨證分型，常見的有「胃火熾盛」、「肝氣泛胃」、「飲食積滯」、「寒濕內阻」等，共同的症狀有嘔心、反胃，咽乾卡痰感。

楊哲彥說，胃火熾盛型多因常吃過量燥熱的食物水果造成，如蔥、薑、蒜、胡椒、辣椒、蝦蟹、龍眼、荔枝、堅果類等，常有口乾、舌燥、舌破、偶便秘、大便不暢及胸口灼熱等症狀，治療以「清胃降火」為主，如清胃散、甘露飲、半夏瀉心湯、天花粉等。

肝氣泛胃型多因煩躁易怒、情緒低落、睡眠不足造成，而有胸部煩悶、食慾起伏、淺眠多夢等問題，治療以「疏肝理氣」、「清心安神」為主，如龍膽瀉肝湯、柴胡疏肝散、加味逍遙散、清心蓮子飲、酸棗仁湯、香附、伏神等。

飲食積滯型多因過量或不潔飲食、缺乏活動造成，常見胸悶、腹脹、便秘偶腹瀉、消化不良等症狀，治療以「健脾和胃」、「消食化積」為主，如平胃散、保和丸、霍香正氣散、砂仁、山楂、神麴、大黃等。

寒濕內阻型多因過食生冷、冰寒飲食造成，而有大便稀軟、解不淨感、嘔吐酸水等困擾，治療以「溫化寒濕」為主，如理中湯、香砂六君子湯、薏苡仁、生薑等。

楊哲彥建議，民眾平時多注意飲食習慣，調整自己的生活步調和情緒管控，即可遠離胃食道逆流症。

(中時 )