一位網友在臉書社團《爆怨公社》上分享，「台鐵App購買用餐時段車票可以直接訂便當，這件事似乎宣傳地很差」，他認為，「明明就很方便。」(翻攝爆怨公社)

台鐵推出的便當相當出名，許多民眾在搭火車時都會向推著餐車的服務人員購買便當。不過，有網友分享，其實可以透過台鐵APP，在買票時順便預訂便當，即能在火車上第一時間享用到熱騰騰的經典八角便當。

一位網友在臉書社團《爆怨公社》上分享，「台鐵App購買用餐時段車票可以直接訂便當，這件事似乎宣傳地很差」，他認為，「明明就很方便。」有一次，原PO透過APP預訂便當，在搭火車上，服務人員將預訂便當遞給他時，瞬間讓後座的阿嬤驚呆，還因此吵著向小姐要購買便當，但服務人員表示，「這是送預定的，販賣的要等一下」。

另一次，服務小姐隨著販售的餐車走到座位旁，檢查了原PO的車票後便給了他們預訂的便當。這時，旁邊有位乘客走向服務人員購買便當，拿到便當後，卻指定原PO手上的八角便當表示，「我要那一種的。」但服務小姐卻冷冷地回說，「那個是票訂的。」說完便轉身走人。原PO直呼，「我想她應該被問得真的很煩了吧！」

文章曝光後，網友紛紛表示，「我也訂過真的超方便的」、「真的超方便的，有時候一睡就錯過了便當車」、「有一次出差用這個功能預定，但沒趕上車，便當就出發了」。不過，過來人也指出，台鐵預訂便當服務雖然方便，但並不是每台列車都有，要訂還是要看緣分。「也要看的，我訂來回車票剛好都沒有訂便當的選項」、「還要看車種、時間…想訂也要有緣份」。

(中時新聞網)