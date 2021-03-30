億萬鬼才導演蓋瑞奇(Guy Ritchie)與「地表最帥光頭」傑森史塔森(Jason Statham)暌違15年再聚首，新片《玩命鈔劫》耗資15億台幣打造。該片不僅是傑森史塔森第4度與蓋瑞奇合作的作品，也是傑森史塔森繼《玩命關頭：特別行動》後，暌違兩年再度激爆大銀幕之作。

傑森史塔森也透露，他與蓋瑞奇自20多年前首度合作後，就愛上了電影這個行業，真要感謝蓋瑞奇當初慧眼獨具讓他演出《兩根槍管》，對於能有機會再度與蓋瑞奇合作，對此他興奮表示「這是世界上最美妙事」。

《玩命鈔劫》翻拍自法國動作驚悚傑作《Le Convoyeur》，由蓋瑞奇與兩位御用編劇伊凡艾金森和瑪恩戴維斯聯合撰寫劇本，耗資15億台幣，以好萊塢A級動作片規格爆破、動作、槍戰、節奏暢快淋漓打好打滿毫不手軟，除了滿滿的動作場面外，蓋瑞奇也再現招牌敘事風格，透過切換片中角色視角及故事時間軸，帶領觀眾逐步抽絲剝繭拼湊事件全貌，曲折離奇的真相勢必將帶給觀眾最滿足的觀影體驗。

導演蓋瑞奇坦言，10多年前看過法國原作後便一直有著想拍攝《玩命鈔劫》的想法，更大力稱讚傑森史塔森絕對是本片主角的不二人選！蓋瑞奇也感性表示，「和傑森史塔森的合作就像過去一樣，雖然我們現在都有點老了，但和傑森史塔森合作總是那麼地有趣」。電影預定4月29日搶先美國在台上映。

(中時 )