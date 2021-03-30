由漫畫家彭傑主筆的《轉生賢者的異世界生活》及由漫畫家肝匠、馮昊共同繪製的《失格紋的最強賢者》，雙雙於今年1月底公布漫畫動畫化的消息，預計將製為電視劇於日本播出，讓台灣漫畫家筆觸躍於國際。而在日本最大動畫展覽會「Anime Japan 2021」中，動畫製作單位也公布將製作《失格紋的最強賢者》聲優特別節目及廣播節目。

《轉生賢者的異世界生活》及《失格紋的最強賢者》均為台灣內容製作公司友善文創旗下作品。友善文創副總經理黃宏榮表示，2部漫畫均以日本輕小說作家進行諸島的作品為本，並以近年流行的「異世界」為題材。雖2部作品動畫版的開播時間未定，但《失格紋的最強賢者》聲優特別節目及廣播節目的製作消息也引起日本漫迷矚目。

肝匠及馮昊的漫畫路師從彭傑，並在日本出版社決定執筆漫畫家的比稿測試中脫穎而出，連載漫畫《失格紋的最強賢者》至今近4年，漫畫動畫化對他們來說，是一個令人振奮的里程碑。黃宏榮表示，雖然日本動畫作品很多，但在200至300部漫畫新連載中，能動畫化的作品大約僅佔3％至5％。

黃宏榮表示，《失格紋的最強賢者》漫畫已發行至第14集，含電子書在內累積銷量已超過350萬冊。其劇情特別的是，多數異世界轉生系題材，都是描述主角遭逢一場意外而至異世界，但其主角則選擇自行轉生至5千年後的世界，成為另一個人重新生活，廣受讀者歡迎，新集數發刊一周內，都可佔據暢銷書榜單。角色前傳漫畫，目前也由彭傑及月澪執筆推出。

(中時 )