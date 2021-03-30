全球投資熱潮，帶動投資型保單買氣。金管會30日公布，今年1月外幣投資型保單新契約保費，約新台幣304.14億元，創36個月來新高，也較去年1月大幅成長106％，同時首度銷售量超越外幣傳統型保單，1月外幣傳統型保單新契約保費為298.62億元，外幣保單新契約合計602.76億元，占1月新契約保費近61.5％，是近6個月新高比率。

今年1月外幣保單雖較去年同期成長3％，但只有外幣投資型保單成長一倍，外幣傳統型保單是衰退32％，主要是外幣保單宣告利率已比去年同期低，加上最低死亡門檻在去年7月上路，同比買氣回落。

保險局副局長張玉煇分析外幣投資型保單銷量竄高的四大原因，一是去年1月是農曆新年，工作天數不同，二是新冠肺炎疫情已經過一年，民眾對經濟復甦已有相當的期待；三是各國景氣升溫，投資型保單相對需求增加；四是美元兌新台幣匯率相對便宜，提高民眾投保美元保單的意願。

外幣保單中，以美元保單占最大宗，1月有21億美元（約合新台幣597億元），較去年同期成長15％，但主要成長動能亦是美元投資型保單，單月新契約保費10.45億美元，即約新台幣297億元，比去年1月成長151％，美元傳統型保單元月新契約保費10.55億美元，即約新台幣300億元，險勝美元投資型，但比去年1月衰退25％。

1月美元投資型保單銷售前三名是國泰人壽、台灣人壽與富邦人壽，美元傳統型保單前三名則是南山人壽、中國人壽與國泰人壽。

1月澳幣保單及人民幣保單持續衰退，但投資型保單買氣都有略為回升，如澳幣投資型元月新契約保費有0.18億澳元（即約新台幣3.9億元），同比衰退22％，但若澳幣傳統型1月銷量0.14澳元，衰退75％相比，表現已相對平穩。

人民幣投資型1月新契約保費1.04億人民幣（約合新台幣4.5億元），同比衰退65％，但已是12個月來單月新高銷量，人民幣傳統型保單元月僅0.04億人民幣，衰退89％。

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